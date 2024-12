Pignatone lascia il Tribunale vaticano per limiti d'età

Il presidente Giuseppe Pignatone (C), il professor Venerando Marano (S), direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma "Tor Vergata" e il professor Carlo Bonzano (D), professore di Diritto processuale penale presso l'Università di Roma "Tor Vergata", durante la lettura della sentenza del processo per presunti illeciti finanziari a carico del cardinale anziano Angelo Becciu e di altri nove in Vaticano, in una foto diffusa da Vatican Media il 16 dicembre 2023. An handout image provided by The Vatican Media shows President Giuseppe Pignatone (C), Professor Venerando Marano (L), Director of the Department of Law at the University of Rome "Tor Vergata" and Professor Carlo Bonzano (R), Professor of Criminal Procedural Law at the University of Rome "Tor Vergata", during the verdict of the trial for alleged financial wrongdoing of Senior cardinal Angelo Becciu and nine others in The Vatican, Vatican City, 16 December 2023. The court convicted cardinal Becciu to five years and six months in jail for financial crimes at the end of a historic trial. Angelo Becciu, 75, a former advisor to Pope Francis who was once considered a papal contender himself, had strongly denied charges that included embezzlement and abuse of office. ANSA/ VATICAN MEDIA ++HO - NO SALES EDITORIAL USE ONLY++