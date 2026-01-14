Pietro Orlandi, oggi mia sorella avrebbe compiuto 58 anni

ROMA, 14 GEN - ROMA, 14 GEN - Avrebbe compiuto oggi 58 anni, Emanuela Orlandi, la ragazzina vaticana scomparsa a Roma il 22 giugno del 1983. Lo ricorda all'ANSA Pietro Orlandi che per il 24 gennaio alle ore 16 in piazza Risorgimento a Roma ha indetto una manifestazione in ricordo della sorella nata il 14 gennaio. "Riempiamo la piazza per Emanuela e per tutte quelle persone alle quali viene negata la verità e la giustizia", afferma Orlandi invitando alla partecipazione.