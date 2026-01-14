Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Pietro Orlandi, oggi mia sorella avrebbe compiuto 58 anni

AA

ROMA, 14 GEN - ROMA, 14 GEN - Avrebbe compiuto oggi 58 anni, Emanuela Orlandi, la ragazzina vaticana scomparsa a Roma il 22 giugno del 1983. Lo ricorda all'ANSA Pietro Orlandi che per il 24 gennaio alle ore 16 in piazza Risorgimento a Roma ha indetto una manifestazione in ricordo della sorella nata il 14 gennaio. "Riempiamo la piazza per Emanuela e per tutte quelle persone alle quali viene negata la verità e la giustizia", afferma Orlandi invitando alla partecipazione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario