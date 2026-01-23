Giornale di Brescia
Pietre d'inciampo smarrite dal corriere, annullata la cerimonia nel Milanese

SESTO SAN GIOVANNI (MILANO), 23 GEN - E' stata annullata la cerimonia di posa delle pietre d'inciampo a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, e il motivo è alquanto singolare. Come riporta l'Aned, l'Associazione nazionale ex deportati, il corriere incaricato della spedizione avrebbe smarrito il pacco contenente le pietre. "Al momento del pacco disperso non si hanno tracce e quindi non è possibile sapere se e quando sarà ritrovato e consegnato", informa l'Aned di Sesto San Giovanni-Monza, che con rammarico comunica che gli eventi di posa previsti per il 24 gennaio e il 7 febbraio sono annullati e rinviati a data da destinarsi. (foto d'archivio)

