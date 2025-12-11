Pier Silvio Berlusconi, mia candidatura è tema che oggi non esiste

MILANO, 11 DIC - "Non è un tema che oggi esiste". Pier Silvio Berlusconi, durante la consueta cena di fine anno con i giornalisti negli studi Mediaset, replica così a chi gli chiede di una sua possibile discesa in campo in politica. "Tutte le energie sono dedicate a Mfe, alla nostra Europa e quelle che rimangono alla mia famiglia che è il centro della mia vita" ha aggiunto Pier Silvio Berlusconi durante il tradizionale incontro per gli auguri di fine anno negli studi Mediaset. E a chi gli fa notare che nel 2027 avrà la stessa età di suo padre Silvio quando si è candidato in politica, Pier Silvio risponde con una battuta: "Oggi la scienza porta la vita ad allungarsi, c'è tempo...".