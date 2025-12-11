Giornale di Brescia
Pier Silvio Berlusconi, 'facce nuove in Forza Italia? Non cambio idea'

MILANO, 11 DIC - Sulla necessità di vedere facce nuove in Forza Italia "il mio pensiero non cambia". Lo ha affermato il vicepresidente e amministratore delegato di Mfe - Media for Europe, Pier Silvio Berlusconi, parlando con i giornalisti durante gli auguri di fine anno negli studi Mediaset. "Io ho gratitudine vera per Antonio Tajani e per tutta la squadra di Forza Italia, hanno tenuto in piedi il partito dopo la scomparsa di mio padre, cosa tutt'altro che facile", ha osservato. Ma per il futuro "ritengo che siano inevitabilmente necessarie facce nuove, idee nuove e un programma rinnovato. Attenzione, che non metta in discussione i valori fondanti di Forza Italia - ha sottolineato -, che sono i valori fondanti del pensiero e dell'agire politico di Silvio Berlusconi, ma valori che devono essere portati a ciò che è oggi la realtà, cioè all'anno 2025". E sulle facce nuove, "quello che vale per Forza Italia vale per la politica in generale".

