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Piemonte, la vicepresidenza della Regione all'assessore Maurizio Marrone

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TORINO, 25 MAR - La vicepresidenza della Regione Piemonte andrà all'assessore Fdi Maurizio Marrone. Il presidente della giunta Alberto Cirio procederà in serata alla firma degli atti che assegneranno a Marrone l'incarico dal quale si è dimessa Elena Chiorino. La decisione delle dimissioni, sottolinea la Regione, viene assunta al termine di una giornata in cui il presidente si è confrontato con i partiti della sua coalizione e con i capigruppo di maggioranza. Chiorino, rimarca la Regione, "ha rappresentato al presidente la volontà di restituire la delega alla vicepresidenza della Regione Piemonte: con il presidente è stata quindi condivisa l'opportunità che, in questo particolare momento, la funzione di massima rappresentanza istituzionale dell'ente non sia più in capo a Chiorino che rimane assessore con le deleghe operative a lei già assegnate, in particolare quelle legate ai dossier più delicati e urgenti relativi alle crisi aziendali come ex Ilva, Lear e Konecta, solo per fare alcuni esempi".

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