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Piemonte, ex deleghe Chiorino divise fra Cameroni e Marrone

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TORINO, 10 APR - La consigliera regionale novarese Daniela Cameroni, esponente di Fratelli d'Italia, è la nuova assessora a Formazione, Istruzione e Merito e Società a partecipazione regionale del Piemonte. Prende in parte il posto dell'ex vicepresidente ed ex assessora Fdi Elena Chiorino, coinvolta nell'affaire Delmastro. Al vicepresidente Maurizio Marrone vengono affidate le rimanenti deleghe, Lavoro e Welfare aziendale, che si uniscono a quelle che già aveva: alle Politiche sociali e dell'integrazione socio-sanitaria, Emigrazione e cooperazione decentrata e internazionale, Usura e beni confiscati, Politiche della casa. "Auguro un buon lavoro al nuovo assessore che già nel suo impegno in Consiglio regionale, alla vicepresidenza della quinta Commissione - dichiara il presidente della Regione, Alberto Cirio, parlando di Cameroni - ha saputo dimostrare equilibrio, impegno e competenza che saranno molto utili nell'esercizio dell'attività da assessore. Si occuperà di deleghe importanti portando avanti i tanti progetti avviati in questi anni". "Marrone - aggiunge - riceve la delega al Lavoro che abbiamo voluto tenere associata alla vicepresidenza a conferma di quanto per noi questo sia uno temi strategici e prioritari dell'azione di governo". Condividendo le riflessioni pervenute in questi giorni anche dal mondo del lavoro, Cirio rende noto che la direzione regionale che si occupa di Formazione e Lavoro "resterà unita per consentire massima sinergia operativa e amministrativa alle due deleghe". Nelle prossime ore il governatore sottoscriverà gli atti di nomina. Daniela Cameroni, novarese, classe 1977, imprenditrice, è consigliera regionale dal 2024.

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