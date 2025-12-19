Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Pichetto visita le aree protette delle Alpi Cozie

AA

TORINO, 19 DIC - Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto ha visitato oggi l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie a Salbertrand, in Valle di Susa, per portare il suo saluto al nuovo presidente e al rinnovato consiglio dell'Ente Parco. "Ho colto con piacere l'invito - sottolinea Pichetto - per incontrare la nuova amministrazione dell'Ente Parco e ascoltare le istanze dei sindaci del territorio. Tra le luci e le ombre che caratterizzano un tema complesso come la tutela ambientale, voglio sottolineare che il cambiamento di fruizione a cui assistiamo offre nuove opportunità a questi territori e al loro straordinario patrimonio ecologico. La voglia di frequentare ambienti incontaminati e di ricercare la salute a contatto con la natura deve essere un ausilio per i nostri parchi e uno stimolo per gli abitanti della montagna". "Ospitare il ministro dell'Ambiente nella nostra sede - afferma il presidente dell'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, Elio Pulzoni - è un onore che ci offre l'opportunità di rimarcare il grande valore aggiunto che le Aree Protette piemontesi offrono all'economia. I Parchi regionali costano alla Regione circa 20 milioni di euro all'anno, ma ne introitano circa 35 in contributi europei destinati ai territori locali. Senza dimenticare il valore in tutela ambientale, ricerca scientifica e promozione del patrimonio culturale".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario