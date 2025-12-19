Pichetto visita le aree protette delle Alpi Cozie

TORINO, 19 DIC - Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto ha visitato oggi l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie a Salbertrand, in Valle di Susa, per portare il suo saluto al nuovo presidente e al rinnovato consiglio dell'Ente Parco. "Ho colto con piacere l'invito - sottolinea Pichetto - per incontrare la nuova amministrazione dell'Ente Parco e ascoltare le istanze dei sindaci del territorio. Tra le luci e le ombre che caratterizzano un tema complesso come la tutela ambientale, voglio sottolineare che il cambiamento di fruizione a cui assistiamo offre nuove opportunità a questi territori e al loro straordinario patrimonio ecologico. La voglia di frequentare ambienti incontaminati e di ricercare la salute a contatto con la natura deve essere un ausilio per i nostri parchi e uno stimolo per gli abitanti della montagna". "Ospitare il ministro dell'Ambiente nella nostra sede - afferma il presidente dell'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, Elio Pulzoni - è un onore che ci offre l'opportunità di rimarcare il grande valore aggiunto che le Aree Protette piemontesi offrono all'economia. I Parchi regionali costano alla Regione circa 20 milioni di euro all'anno, ma ne introitano circa 35 in contributi europei destinati ai territori locali. Senza dimenticare il valore in tutela ambientale, ricerca scientifica e promozione del patrimonio culturale".