Pichetto, 'orrenda e grave l'uccisione di 18 esemplari di lupo'

ROMA, 23 APR - "Giudico orrendo e grave l'uccisione di 18 esemplari di lupi e di altri animali selvatici nel Parco d'Abruzzo. Ho chiesto al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari di accentuare i controlli sul territorio al fine di individuare nel più breve tempo possibile i responsabili dell'accaduto. Il ministero dell'Ambiente è particolarmente attento e sensibile alla protezione e alla tutela di una specie animale così importante ai fini dell'equilibrio del nostro ecosistema. Manterremo alta l'attenzione per impedire che queste ignobili azioni non vanifichino gli sforzi condotti affinché la popolazione questa preziosa specie raggiungesse un numero tale da consentirne il passaggio da specialmente protetta a protetta". Lo dichiara il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.