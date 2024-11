Pichetto, alla Cop29 posizioni ancora molto distanti

BAKU, 21 NOV - "In questo momento non siamo di fronte a una proposta di mediazione da parte della presidenza della Cop29. La presidenza ci ha mandato i documenti che sono il riepilogo delle tante posizioni che si sono espresse in questi giorni, tra l'altro con posizioni che sono estreme l'una rispetto all'altra. Le difficoltà sono notevoli, le posizioni sono molto articolate e molto distanti". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, in un incontro con la stampa alla Cop29 di Baku.