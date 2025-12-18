Giornale di Brescia
Abbonati
Picchiava la moglie che rifiutava il velo, condannato

RIMINI, 18 DIC - Un ex militare in Marocco, di 56 anni, è stato condannato dal Tribunale collegiale di Rimini a otto anni anni per maltrattamento in famiglia. Secondo le accuse del pubblico ministero Luca Bertuzzi l'uomo avrebbe più volte picchiato la moglie minacciandola di morte con un coltello da cucina, perché lei voleva vivere all'occidentale senza indossare il velo in pubblico. Le indagini, condotte dai carabinieri, erano scattate nel luglio del 2023, quando la vittima aveva trovato il coraggio di denunciare i maltrattamenti subiti e le rigide regole di condotta imposte dal marito. L'ex militare le imponeva il modo di vestire e di indossare il velo. Difeso dall'avvocata Simona Conti, il 56enne ha respinto le accuse e negate le violenze.

RIMINI

