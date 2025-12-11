Giornale di Brescia
Picchiata dal marito sino allo svenimento per una richiesta di amicizia sui social

ROMA, 11 DIC - Picchiata dal marito sino allo svenimento per una richiesta di amicizia ricevuta sui social , botte tali da richiedere l'intervento della guardia medica , che insospettita dalle ecchimosi e dai segni di violenza è riuscita a farsi aprire la porta dalla donna e ha allertato il 112. E' accaduto a Roma e il marito violento, un 44enne egiziano è ora in carcere, mentre la donna, che lo ha denunciato, è in una casa protetta. I due si erano sposati solo un anno fa, ma presto era cominciato il controllo ossessivo del marito nei confronti della moglie: l'aveva isolata dalla famiglia e dai suoi affetti più cari, ne monitorava gli spostamenti e l'uso dello smartphone. Col passare dei mesi la situazione era precipitata, con insulti, mortificazioni continue, e minacce presto degenerate in violenze fisiche, fino a costringere la donna a subire rapporti sessuali contro la sua volontà. A condurre le indagini gli agenti del Commissariato Trastevere, coordinati dalla procura di Roma

