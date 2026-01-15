Picchiarono un uomo causandogli la perdita di un occhio, due arresti

PARMA, 15 GEN - Prima il pestaggio poi le minacce alla vittima e ai testimoni per evitare che sporgessero denuncia. Due 24enni sono stati arrestati dai carabinieri in seguito a una violenta aggressione avvenuta il 18 luglio scorso a Colorno, in provincia di Parma. I due sono accusati di minacce e lesioni personali volontarie, aggravate dall'utilizzo di un'arma impropria e dall'aver causato alla vittima, già interessata da uno stato di vulnerabilità fisica, lesioni gravissime e permanenti. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Sorbolo-Mezzani, i due hanno avvicinato un 39enne mentre si trovava seduto su un muretto in compagnia di un amico. L'uomo, cardiopatico, non è riuscito a fuggire. Una violenza inaudita e senza apparente motivo: mentre uno degli indagati teneva ferma la vittima incitando il complice a infierire, l'altro lo colpiva al volto ripetutamente con una bottiglia di vetro rotta, sferrandogli anche dei calci in varie parti del corpo. Il referto medico del 39enne ha certificato un trauma cranio-facciale con fratture multiple e lo scoppio del bulbo oculare destro: l'uomo ha perso la vista dall'occhio. Per ostacolare le indagini, i due hanno intimato più volte alla vittima di non sporgere denuncia minacciando nuove violenze. Le intimidazioni hanno coinvolto anche i testimoni dell'aggressione.