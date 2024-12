Picchiano un automobilista per un sorpasso e gli rubano l'auto

CAGLIARI, 21 DIC - Per una manovra azzardata hanno prima inseguito un altro automobilista, lo hanno bloccato, massacrato di botte e poi gli hanno portato via l'auto. E' accaduto due giorni fa ad Assemini, nella città metropolitana di Cagliari. Vittima un 41enne finito in ospedale. Arrestati per rapina, violenza e lesioni un 40enne, un 28enne e un 34enne, tutti personaggi già noti alle forze dell'ordine. I tre, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si trovavano a bordo di una Golf che sarebbe stata sorpassata sula statale 130 dall'Audi A4 condotta dal 41enne. Un sorpasso, forse azzardato, che non è andato giù ai tre. Hanno inseguito l'Audi bloccandola all'incrocio con via Piave ad Assemini. Il 41enne è stato trascinato fuori dall'auto dai tre che lo hanno picchiato con calci e pugni, poi uno di loro è salito sull'Audi portandola via. Il proprietario ha tentato di bloccarlo ma è stato trascinato per alcuni metri e infine è caduto sull'asfalto. E' subito scattato l'allarme. Sul posto sono arrivate le pattuglie dei carabinieri che hanno rintracciato i tre in via Serpentara dove avevano abbandonato l'Audi e si stavano allontanando a bordo della Golf. Il ferito è stato trasportato al Policlinico di Monserrato dal 118. I medici gli hanno riscontrato ferite guaribili in 20 giorni. Per i tre sono scattate le manette.