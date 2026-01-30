Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Picchiano e rapinano quattro rider, tre ragazzi arrestati in Brianza

AA

SEVESO, 30 GEN - Tre ragazzi, due sedicenni e un diciottenne, sono stati arrestati oggi dai carabinieri con l'accusa di aver aggredito e rapinato almeno quattro rider, lo scorso 11 maggio a Seveso (Monza e Brianza). L'ordinanza di custodia cautelare è stata firmata dal Tribunale per i Minorenni di Milano, a seguito di un'indagine dei militari di Meda. A quanto emerso i giovanissimi, due residenti a Cesano Maderno e uno a Mozzate, insieme ad altri complici non ancora identificati, hanno preso di mira quattro rider nell'arco della stessa giornata, per poi accerchiarli, strattonarli, minacciarli anche con un coltello, costringendoli a consegnare denaro e carte di credito o bancomat, cellulari e persino gli ordini che trasportavano. In uno dei casi, uno dei fattorini è stato ripetutamente colpito alla testa con una bottiglia. Grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza della zona, alle testimonianze degli aggrediti e all'utilizzo di una delle carte rapinate da parte dei giovani, i carabinieri sono risaliti al trio. Le indagini proseguono per identificare gli altri presunti componenti del gruppo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
SEVESO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario