Picchiano e rapinano quattro rider, tre ragazzi arrestati in Brianza

SEVESO, 30 GEN - Tre ragazzi, due sedicenni e un diciottenne, sono stati arrestati oggi dai carabinieri con l'accusa di aver aggredito e rapinato almeno quattro rider, lo scorso 11 maggio a Seveso (Monza e Brianza). L'ordinanza di custodia cautelare è stata firmata dal Tribunale per i Minorenni di Milano, a seguito di un'indagine dei militari di Meda. A quanto emerso i giovanissimi, due residenti a Cesano Maderno e uno a Mozzate, insieme ad altri complici non ancora identificati, hanno preso di mira quattro rider nell'arco della stessa giornata, per poi accerchiarli, strattonarli, minacciarli anche con un coltello, costringendoli a consegnare denaro e carte di credito o bancomat, cellulari e persino gli ordini che trasportavano. In uno dei casi, uno dei fattorini è stato ripetutamente colpito alla testa con una bottiglia. Grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza della zona, alle testimonianze degli aggrediti e all'utilizzo di una delle carte rapinate da parte dei giovani, i carabinieri sono risaliti al trio. Le indagini proseguono per identificare gli altri presunti componenti del gruppo.