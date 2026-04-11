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Picchia moglie e quattro figli, la Polizia arresta un uomo a Padova

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PADOVA, 11 APR - La Squadra Mobile di Padova ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 43 anni, di origine moldava, residente in città per maltrattamenti alla moglie e ai quattro figli, due dei quali da alcuni mesi erano scappati di casa. Dalle indagini è emerso che le violenze e le percosse alla moglie avevano avuto inizio quando ancora la famiglia si trovava in Moldavia, oltre dieci anni fa; l'uomo l'aveva colpita provocando la perdita del bambino che attendeva. Sempre nel paese di origine, l'uomo avrebbe costretto la moglie ad intestargli un immobile ereditato dalla madre, e più volte le aveva impedito di uscire di casa da sola, minacciando di picchiarla e di abbandonarla con i figli piccoli e senza assistenza. In tutti questi anni avrebbe impedito alla moglie di effettuare acquisti oltre i generi di stretta necessità senza autorizzazione. I quattro figli sarebbero stati minacciati e percossi con una cinghia dei pantaloni e schiaffeggiati ad ogni minimo rimprovero. L'uomo è stato rintracciato a Padova mercoledì pomeriggio, subito dopo l'emissione del provvedimento cautelare da parte del Gip del Tribunale, ed ora si trova nella Casa Circondariale di Padova.

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