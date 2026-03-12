Picchia la moglie nel Mantovano, il figlio di 9 anni chiama il 112

MANTOVA, 12 MAR - Un marocchino di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri per lesioni personali aggravate con l'accusa di aver picchiato per futili motivi la moglie, connazionale di 30 anni, con un tubo metallico. Ad assistere alla scena nella casa di famiglia di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, sono stati i due figli della coppia, di 4 e 9 anni. E' stato il maggiore a telefonare, martedì scorso, al 112 e a riferire in lacrime che il padre stava picchiando la moglie. L'operatore di turno alla centrale operativa dei carabinieri ha tranquillizzato il bambino e inviato una pattuglia sul posto che ha ricostruito i fatti e arrestato l'uomo. Per la donna, trasportata in ospedale, la prognosi è di 10 giorni. Il giudice ha convalidato l'arresto e liberato l'uomo con il divieto di recarsi nell'abitazione e di avvicinarsi alla consorte e ai figli. Il marocchino però era già affidato ai servizi sociali e prima di uscire dalla cella il magistrato di sorveglianza di Mantova ha disposto la sostituzione della misura dell'affidamento in prova con quella della carcerazione.