Picchia la moglie, la figlia 13enne chiama il 112 e lo fa arrestare

LEGNANO (MILANO), 17 FEB - LEGNANO, 17 FEB - Ha afferrato il telefono e, senza esitare, ha composto il 112: "correte, papà sta picchiando la mamma un'altra volta". La chiamata al 112 è partita nella notte tra domenica e lunedì, a chiedere aiuto una ragazzina di 13 anni che da Legnano (Milano) si è rivolta alle forze di polizia facendo scattare l'arresto in flagranza di reato a carico del padre. Quando i Carabinieri della stazione di Cerro Maggiore sono arrivati nell'appartamento dove la famiglia vive, padre e madre entrambi 36enni, la primogenita di 13 anni e due fratellini di 10 anni e di 2, l'uomo teneva ferma la moglie per impedirle di reagire e chiedere aiuto, mentre la aggrediva. Come emerso dalle testimonianze dirette raccolte dai Carabinieri, le violenze si ripetevano da tempo: per lui si sono aperte le porte del carcere, mentre la donna è stata accompagnata in ospedale.

