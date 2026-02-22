Picchia la madre e fugge, continuano le ricerche in mare a Civitanova Marche

CIVITANOVA MARCHE, 22 FEB - Proseguono nelle acque davanti al porto di Civitanova Marche (Macerata) le ricerche del 20enne che nella serata di venerdì 20 febbraio aveva aggredito la madre in casa a Pollenza (Macerata), durante una lite, ferendola gravemente al volto con pugni, e poi era scappato in auto verso la costa. L'ipotesi degli investigatori, che hanno trovato l'auto del ragazzo nella zona, anche sulla base di immagini di videosorveglianza in zona, è che sia finito in mare. La donna è ricoverata a Macerata in gravi condizioni, con ferite al volto e in particolare alla mandibola, in stato di sedazione; al momento non verserebbe in pericolo di vita. Da ieri, per cercare il 20enne oltre a carabinieri delle Compagnie di Macerata e Civitanova Marche e Polizia, ci sono i vigili del fuoco, anche con droni e sommozzatori, e la guardia costiera. L'ipotesi è che il ragazzo si sia volontariamente gettato in mare oppure sia caduto in acqua. Le ricerche sono andate avanti anche nella notte e i sommozzatori si sono di nuovo immersi con le prime luci del giorno.