Picchia il figlio con cucchiaio di legno e il video diventa virale, fermato

CATANIA, 04 GEN - Colpisce ripetutamente e violentemente con un grosso cucchiaio di legno il figlio che gli dice di voler "stare con la mamma" urlandogli contro "chi sono io? Il padre e mi devi ubbidire, devi fare quello che dico io...", mentre il ragazzino piange disperatamente e gli chiede di smetterla di picchiarlo. L'aggressione avviene davanti a una bambina piccola e a un'altra persona che riprende tutto con un telefonino e il video, postato su Tik-Tok, diventa virale. Moltissimi i commenti di insulti nei confronti dell'uomo, che è stato identificato dalla polizia e portato negli uffici della Questura di Catania dove è stato fermato per maltrattamenti in famiglia dal procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e del sostituto Alberto Santisi che hanno interrogato il ragazzino vittima dell'aggressione.