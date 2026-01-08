Giornale di Brescia
Picchia il figlio col cucchiaio, i 4 fratellini sul palco di un teatro

CATANIA, 08 GEN - C'è un nuovo sviluppo della vicenda del bambino di undici anni picchiato dal padre con un cucchiaio di legno, mentre gli urla 'io sono il tuo padrone', e che ha postato il video dell'aggressione su Tik Tok dove è diventato virale e ha portato al fermo dell'uomo, di 59 anni, per maltrattamenti, poi scarcerato dal gip perché non ha ritenuto sussistere gli elementi di 'reiterazione' previsti per contestare il reato. E anche questo si svolge sui social: sul profilo Facebook di una influencer che ha postato una serata, probabilmente quella dell'Epifania, in un teatro dove sul palco, tra gli ospiti, ci sono i quattro fratellini, il maschio e tre femmine di età compresa tra gli 11 e i quattro anni, accompagnati dalla nonna materna a cui sono stati momentaneamente affidati. Il video è stato segnalato dalla squadra mobile della Questura, che indaga sui maltrattamenti coordinata dalla Procura distrettuale, alla procuratrice per i minorenni di Catania, Carla Santocono, che ha trasmesso gli atti al Tribunale per i minorenni, presieduto da Roberto Di Bella, per gli interventi del caso. Tribunale che sul caso dei maltrattamenti ha già un fascicolo aperto con il giudice per i minorenni che ha disposto l'avvio di un procedimento per la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre e della madre e collocato i quattro figli nella casa dei nonni materni, la cui capacità di svolgere le funzioni di genitori 'vicari' è stata affidata alla valutazione di un'equipe multidisciplinare. L'esposizione al pubblico dei quattro minorenni e la pubblicazione di un video con le loro immagini è adesso al vaglio del Tribunale. La serata postata nei video su Facebook è presentata da due persone, un uomo e una donna, una influencer che spiega la presenza dei bambini per "fare passare loro una serata di distrazione". Sottolinea che l'undicenne sta bene "perché, a volte, situazioni come queste finiscono con un omicidio", mentre il conduttore sollecita un applauso per il bambino che col video postato sui social "ha salvato la sua vita e quelle delle sorelle". Ai quattro sono consegnati dei regali per l'Epifania e l'undicenne, dal palco, rivela la tecnica che ha utilizzato per impossessarsi del video dell'aggressione girato da una sorellina con lo smartphone della madre: "mentre mia madre dormiva ho preso il filmato e l'ho inviato a mia nonna, così non me lo poteva cancellare...". La sala, piena, lo applaude con entusiasmo.

CATANIA

