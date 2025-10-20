Picchia e minaccia la fidanzata ex modella, arrestato

MILANO, 20 OTT - Un uomo di 31 anni, è stato arrestato dalla Polizia per atti persecutori e lesioni ai danni di una ex modella a Milano con la quale aveva cominciato una relazione nei mesi scorsi. Gli agenti della Questura, condotti dal pm Paolo Storari, hanno ricostruito come l'uomo a partire da agosto del 2025, avesse iniziato "a porre in essere instancabili e assillanti condotte vessatorie nei confronti della donna" e controlli ossessivi. Le controllava il telefono ed era giunto a picchiarla e a minacciarla di morte: "Se continui ti do fuoco io a te, ti apro il cranio... ti accoltello e te le do tutte nello stesso punto se non mi dai le chiavi". L'uomo la percuoteva, la picchiava, le tirava i capelli, e, secondo il capo d'imputazione, "tentava di strangolarla, cagionandole ecchimosi alla gamba e al braccio destro nonché contusioni multiple e infrazione a una costa". La donna si era rivolta a un centro antiviolenza ed è stata aiutata da uno studio legale. L'arresto eseguito il 17 ottobre dopo l'intervento della Polizia in seguito ad ulteriori minacce, è stato convalidato dal gip Lidia Castellucci che ha disposto la custodia cautelare in carcere.