Picchia e accoltella la compagna, arrestato a Roma, la donna è grave

ROMA, 06 FEB - Ha preso a pugni e ferito con un coltello la compagna durante una lite, ma è stato arrestato dai carabinieri. L'allarme al 112 è scattato ieri pomeriggio in via G. Maggi a Roma quando una donna romana di 50 anni è stata trovata ferita in casa e trasportata dal 118 in codice rosso in ospedale, dove è rimasta in osservazione, non in pericolo di vita, con una prognosi di 40 giorni per fratture multiple al volto e ferite lacero contuse da arma bianca. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Tor Pignattara che hanno avviato le indagini da cui è emerso che, poco prima, il compagno della donna, romano anche lui di 54 anni, in stato di ebbrezza alcolica, l'aveva colpita con pugni al volto e con un coltello, per poi allontanarsi. È stato rintracciato e arrestato per tentato omicidio, nello stesso pronto soccorso dove era stato trasportato dal 118, chiamato da lui stesso per un malore dovuto all'abuso di alcol. I carabinieri della sezione rilievi tecnico scientifici del Nucleo Investigativo di Roma hanno ritrovato il coltello e vari oggetti utilizzati dal 54enne per cagionare le lesioni alla donna, sono stati sequestrati, insieme ai vestiti dell'indagato intrisi di sangue. L'uomo non appena verrà dimesso dall'ospedale sarà portato in carcere in attesa dell'udienza di convalida.