Piazza Duomo deserta alle 2, ordine pubblico regolare a Capodanno a Milano

MILANO, 01 GEN - L'ordine pubblico è stato regolare, senza problematiche particolari, nella notte di capodanno a Milano. Piazza Duomo, che era stata transennata con ingressi contingentati a 4.500 persone, alle 2 era già deserta e la gente si è quindi riversata nelle zone della movida come piazza Gae Aulenti e Corso Como, ma anche qui non ci sono state criticità e problemi di nessun tipo grazie alla costante presenza delle forze dell'ordine. Per la notte di Capodanno, il comitato per l'ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia aveva stabilito che fossero "attentamente sorvegliate" non solo piazza Duomo ma anche Galleria Vittorio Emanuele, dove l'anno scorso alcune passanti erano state molestate, e l'area limitrofa. Il sindaco aveva firmato ordinanze per vietare la vendita e il consumo di bevande in bottiglie di vetro e lattina e anche solo il trasporto, nella zona del Duomo, di fuochi d'artificio. Sono state monitorate in modo particolarmente accurato anche la Stazione Centrale, la movida e i punti più caldi dei quartieri periferici. E sono stati attivati presidi, con la presenza di personale dei Vigili del Fuoco, di AREU e del 118. Dispositivi di sicurezza che hanno retto alla prova del 31 dicembre.