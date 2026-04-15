Piantedosi, vicenda Massa impone seria riflessione su violenza giovani

ROMA, 15 APR - "Il tragico episodio di Massa Carrara, i cui autori sono stati prontamente assicurati alla giustizia, e per il quale desidero esprimere la mia vicinanza personale e del governo ai familiari di Giacomo Bongiorni, è una vicenda che impone una seria riflessione sulla crescente violenza giovanile, che affonda le radici evidentemente in dinamiche familiari e sociali su cui è doveroso interrogarsi". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nel question time alla Camera. "Il Governo ha posto la massima attenzione a questi temi", sottolinea Piantedosi.