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Piantedosi, vicenda Massa impone seria riflessione su violenza giovani

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ROMA, 15 APR - "Il tragico episodio di Massa Carrara, i cui autori sono stati prontamente assicurati alla giustizia, e per il quale desidero esprimere la mia vicinanza personale e del governo ai familiari di Giacomo Bongiorni, è una vicenda che impone una seria riflessione sulla crescente violenza giovanile, che affonda le radici evidentemente in dinamiche familiari e sociali su cui è doveroso interrogarsi". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nel question time alla Camera. "Il Governo ha posto la massima attenzione a questi temi", sottolinea Piantedosi.

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