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Piantedosi vede ministro Albania, cooperazione su Protocollo prosegue

ROMA, 12 MAG - In merito al Protocollo Italia-Albania, la cooperazione tra i due Paesi prosegue. Così il Viminale che in una nota riferisce dell'incontro oggi a Tirana tra il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e l'omologo albanese Besfort Lamallari, durante il quale è stato affrontato il tema degli sviluppi futuri del Protocollo. Piantedosi ha inoltre confermato che l'Italia continuerà a sostenere attivamente l'Albania nel percorso di adesione alla Ue.

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