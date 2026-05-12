Piantedosi vede ministro Albania, cooperazione su Protocollo prosegue

ROMA, 12 MAG - In merito al Protocollo Italia-Albania, la cooperazione tra i due Paesi prosegue. Così il Viminale che in una nota riferisce dell'incontro oggi a Tirana tra il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e l'omologo albanese Besfort Lamallari, durante il quale è stato affrontato il tema degli sviluppi futuri del Protocollo. Piantedosi ha inoltre confermato che l'Italia continuerà a sostenere attivamente l'Albania nel percorso di adesione alla Ue.