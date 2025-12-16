Piantedosi, sull'imam di Torino 'faremo valere le nostre ragioni'

ROMA, 16 DIC - La decisione della Corte d'appello di Torino di liberare l'imam di Torino Mohamed Shahin "ci amareggia perchè vanifica il lavoro che c'è dietro, degli operatori di polizia che finora hanno tenuto immune il nostro Paese dagli attentati terroristici". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, intervistato da Studio Aperto su Italia 1. "Noi - ha ricordato - dall'inizio del mandato del nostro governo abbiamo firmato più di 200 provvedimenti di espulsione, fondati, come in questo caso, su elementi di prevenzione. Ma noi andremo avanti, faremo valere le nostre ragioni nelle tappe successive".