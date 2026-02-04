Giornale di Brescia
Piantedosi, su sicurezza lavoro equilibrato, se rilievi prenderemo atto

ROMA, 04 FEB - "Credo che abbiamo fatto un lavoro molto ragionevole e molto equilibrato, altrimenti prenderemo atto dei rilievi fatti". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi lasciando il Senato e replicando ai cronisti che gli chiedevano di eventuali modifiche o limature e dei nodi del pacchetto sicurezza anche dopo l'incontro tra il capo dello Stato e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano al Colle.

ROMA

