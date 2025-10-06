Piantedosi, su 7 ottobre attenzione molto alta
Matteo Piantedosi Ministro dell’Interno durante la kermesse politica ideata da Matteo Renzi alla ex Stazione Leopolda di Firenze “Leopolda 13 Vivaio Italia “Firenze 03 Ottobre 2025 ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI
ROMA, 06 OTT - "Staremo attenti, noi ci preoccupiamo sempre, non ci sono segnali specifici di allarme ma l'attenzione è molto alta". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a Cinque Minuti parlando della giornata di domani, soprattutto a Roma. Sul caso di Bologna ha spiegato: "Siamo sempre molto cauti nel vietare manifestazioni per motivi di carattere ideologico ma inneggiare al 7 ottobre significa fare apologia di un atto terroristico. Quel tema inoltre richiama i violenti che poi pongono in essere le devastazioni, ecco perché abbiamo in qualche modo vietato".
