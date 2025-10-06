Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Piantedosi, su 7 ottobre attenzione molto alta

Matteo Piantedosi Ministro dell’Interno durante la kermesse politica ideata da Matteo Renzi alla ex Stazione Leopolda di Firenze “Leopolda 13 Vivaio Italia “Firenze 03 Ottobre 2025 ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI
Matteo Piantedosi Ministro dell’Interno durante la kermesse politica ideata da Matteo Renzi alla ex Stazione Leopolda di Firenze “Leopolda 13 Vivaio Italia “Firenze 03 Ottobre 2025 ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI
AA

ROMA, 06 OTT - "Staremo attenti, noi ci preoccupiamo sempre, non ci sono segnali specifici di allarme ma l'attenzione è molto alta". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a Cinque Minuti parlando della giornata di domani, soprattutto a Roma. Sul caso di Bologna ha spiegato: "Siamo sempre molto cauti nel vietare manifestazioni per motivi di carattere ideologico ma inneggiare al 7 ottobre significa fare apologia di un atto terroristico. Quel tema inoltre richiama i violenti che poi pongono in essere le devastazioni, ecco perché abbiamo in qualche modo vietato".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario