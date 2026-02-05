Piantedosi, proficua interlocuzione con Colle, fermo preventivo sempre stato così

ROMA, 05 FEB - Nel decreto sicurezza "viene introdotta la previsione del fermo di prevenzione. Preciso che l'interlocuzione con il Quirinale è stata sempre molto proficua, da ultimo ieri, ma è stata sempre molto proficua. Ci sono state giuste sottolineature ma il testo esce come era stato proposto sin dall'inizio". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.