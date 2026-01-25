Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Piantedosi, pacchetto sicurezza in Cdm entro primi giorni febbraio

AA

RIVISONDOLI, 25 GEN - "Ci stiamo lavorando, c'è un confronto interministeriale, siamo a buon punto di lavorazione e credo di poter dire che entro la prima settimana di febbraio possa andare in Consiglio dei ministri". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi risponde a una domanda su quando sarà varato il pacchetto sicurezza, arrivando alla manifestazione 'Idee in movimento' organizzata dalla Lega a Rivisondoli. Piantedosi ha aggiunto che si sta valutando se e come dividere e articolare le varie norme tra un decreto e un disegno di legge, in base ai requisiti di necessità e urgenza.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
RIVISONDOLI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario