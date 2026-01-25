Piantedosi, pacchetto sicurezza in Cdm entro primi giorni febbraio

RIVISONDOLI, 25 GEN - "Ci stiamo lavorando, c'è un confronto interministeriale, siamo a buon punto di lavorazione e credo di poter dire che entro la prima settimana di febbraio possa andare in Consiglio dei ministri". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi risponde a una domanda su quando sarà varato il pacchetto sicurezza, arrivando alla manifestazione 'Idee in movimento' organizzata dalla Lega a Rivisondoli. Piantedosi ha aggiunto che si sta valutando se e come dividere e articolare le varie norme tra un decreto e un disegno di legge, in base ai requisiti di necessità e urgenza.