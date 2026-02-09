Piantedosi, non vorrei condanne diverse in base a chi manifesta

(v. 'Piantedosi a Tripoli..' delle ore 19.30) ROMA, 09 FEB - Per l'assalto alla Cgil, "ero prefetto di Roma, ci sono state condanne importanti. E' evidente che c'è una disparità del trattamento almeno nella evidenza fattuale, quel fatto fu gravissimo, anche per la potenzialità evocativa" ma qui "hanno assaltato La Stampa e fatto quel che hanno fatto. Non vorrei che dietro ci fosse una differenziazione a seconda della colorazione delle manifestazioni". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a Quarta Repubblica.