Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Piantedosi, non vorrei condanne diverse in base a chi manifesta

AA

(v. 'Piantedosi a Tripoli..' delle ore 19.30) ROMA, 09 FEB - Per l'assalto alla Cgil, "ero prefetto di Roma, ci sono state condanne importanti. E' evidente che c'è una disparità del trattamento almeno nella evidenza fattuale, quel fatto fu gravissimo, anche per la potenzialità evocativa" ma qui "hanno assaltato La Stampa e fatto quel che hanno fatto. Non vorrei che dietro ci fosse una differenziazione a seconda della colorazione delle manifestazioni". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a Quarta Repubblica.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario