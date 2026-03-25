Piantedosi, nessuno spazio a chi vuole trasformare la democrazia in caos

ROMA, 25 MAR - "Non siamo di fronte a episodi isolati. Siamo di fronte a una sfida allo stato di diritto e alle istituzioni democratiche di questo Paese. Già lo scorso febbraio, in quest'aula, in occasione dell'informativa sugli scontri seguiti allo sgombero di Askatasuna a Torino, avevo lanciato un avvertimento preciso: l'anarco-antagonismo violento non è folklore politico, è una minaccia concreta e strutturata. Oggi quell'avvertimento si è trasformato in realtà". Lo ha sottolineato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, rispondendo a un question time alla Camera. "Non deve esserci spazio per chi con la violenza intende sovvertire la democrazia e sostituirla con il caos". aggiunge. Per il titolare del Viminale "quello che è accaduto pochi giorni fa nel parco degli Acquedotti a Roma potrebbe essere il segnale di un'escalation programmata, di una strategia che mira a colpire le istituzioni, a destabilizzare il tessuto civile, a reclutare nuovi adepti nell'odio anti-sistema, anti-atlantico, anti-sionista". Un episodio che "ha imposto una risposta istituzionale immediata e decisa". E ha aggiunto che "il quadro tracciato dall'intelligence si sta delineando sempre più chiaramente: siamo in presenza di fattori di radicalizzazione multipli, che passano dall'opposizione ai provvedimenti legislativi in materia di sicurezza, alle vicende internazionali e culminano nell'incitamento all'azione violenta diretta. Lo abbiamo visto, da ultimo, con gli atti di sabotaggio alla rete ferroviaria in occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Un'ostilità trasversale che unisce mondi diversi dei professionisti della protesta in un'unica, pericolosa convergenza eversiva". Il ministro ha assicurato che "il livello di attenzione è e rimarrà massimo per la tutela delle infrastrutture critiche del Paese, per la prevenzione di ogni degenerazione violenta nelle piazze e la sicurezza dei cittadini". E in vista del corteo di sabato a Roma confida "che tutte le forze politiche si compattino in difesa delle istituzioni democratiche e nel prendere nettamente le distanze da chi volesse porre in essere comportamenti e azioni violente".