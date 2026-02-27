Piantedosi, 'Mogol monumento nazionale, polemiche strumentali'

ROMA, 27 FEB - "Siamo contentissimi di aver avuto qui" Mogol "e lo ringraziamo per quello che ci ha dato. Il resto sono le solite polemiche strumentali. Noi siamo molto contenti di aver avuto un grandissimo artista, un monumento nazionale che ha regalato parte della sua capacità artistica, ha scritto una canzone regalandola come inno ai Vigili, quindi gli siamo profondamente grati". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha risposto a margine della festa dell'istituzione del Corpo dei vigili del Fuoco, sulle polemiche in merito al trasferimento da Sanremo a Roma di Mogol con l'elicottero dei vigili del fuoco.