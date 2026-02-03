Piantedosi, 'livello di scontro si alza e richiama dinamiche terroristiche'

ROMA, 03 FEB - "Siamo di fronte a una strategia che mira a innalzare il livello dello scontro con le istituzioni e che, attraverso i disordini e la violenza, punta a compattare la galassia anarco-antagonista e a galvanizzarne gli aderenti". Lo ha detto il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, in un'informativa alla Camera sugli scontri di Torino. "È possibile dire che stiamo registrando un innalzamento del livello dello scontro che, per certi versi e pur con delle varianti, richiama dinamiche squadristiche e terroristiche che hanno caratterizzato alcune fasi del nostro passato" ha aggiunto. "I disordini di sabato - ha proseguito il ministro - confermano il vero volto degli antagonisti ospiti dei centri sociali occupati abusivamente, talvolta anche grazie a coperture politiche ben identificabili. Credo che chi sfila a fianco di questi delinquenti finisce per offrire loro una prospettiva di impunità" ha aggiunto.