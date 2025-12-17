Piantedosi 'l'Europa implementi il suo sostegno alla Libia sui migranti'

ROMA, 17 DIC - Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha incontrato oggi al Viminale il suo omologo libico Imad Trabelsi. "La Libia - ha dichiarato Piantedosi - sta svolgendo un grande lavoro di contrasto ai trafficanti di esseri umani che alimentano i flussi illegali ed essendo un Paese di transito ha incrementato notevolmente i rimpatri volontari assistiti verso i Paesi di Origine dei migranti. È necessario che l'Europa implementi il sostegno alle autorità Libiche per supportarle nella gestione dei flussi migratori in una cornice di rispetto dei diritti umani". "In particolare - ha aggiunto - dovremmo continuare a lavorare insieme alla Ue per sviluppare un piano di rafforzamento dei controlli alle frontiere terrestri per combattere le reti criminali che sfruttano i migranti e mettono a repentaglio la loro vita".