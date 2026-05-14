Piantedosi, la ricostruzione post sisma sia impermeabile a infiltrazioni criminali

- ARQUATA DEL TRONTO, 14 MAG - "La ricostruzione non deve essere soltanto veloce ed efficace, ma anche trasparente, sicura, impermeabile ad ogni tentativo di infiltrazione criminale". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi intervenendo stamani ad Arquata del Tronto all' inaugurazione della nuova sede comunale, a quasi dieci anni dal sisma del Centro Italia del 2016. Piantedosi ha sottolineato la "grande rilevanza" del sistema avanzato di prevenzione antimafia adottato per la ricostruzione del sisma, definendolo "un modello per il futuro" grazie a "strumenti concreti ed efficaci capaci di coniugare rapidità dei controlli e rigore". "Il baricentro di questo sistema è la struttura per la prevenzione antimafia istituita al Viminale - ha spiegato - che lavora insieme a tutte le prefetture del cratere e ai gruppi interforze antimafia". Il ministro ha ricordato che il sistema di vigilanza riguarda non solo le opere pubbliche ma anche gli interventi di edilizia privata con contributo pubblico: "Questa è la grande novità che abbiamo sperimentato qui". Un modello che coinvolge "una miriade di committenti, piccole e medie imprese e cantieri diffusi", per i quali sono stati messi a punto strumenti in grado di garantire controlli rapidi senza rallentare i lavori. Piantedosi ha poi evidenziato il ruolo dell'Anagrafe nazionale degli esecutori, "oggi popolata da 24mila imprese", e ha richiamato l'esperienza del badge di cantiere presentata nei giorni scorsi alla Camera: "Non è solo un'opera di rafforzamento della legalità nell'esecuzione dei lavori e delle opere pubbliche, ma anche una tutela della sicurezza sul lavoro e dei lavoratori". Secondo il titolare del Viminale, il modello della ricostruzione del Centro Italia "ha assunto e assumerà sempre più un valore di riferimento nazionale, un vero e proprio laboratorio fondato su legalità, trasparenza e tutela sociale".