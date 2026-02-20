Piantedosi, la polizia farà chiarezza senza sconti su Rogoredo

ROMA, 20 FEB - "Sono compiaciuto che la polizia di Stato sia in grado di fare chiarezza e di non fare sconti a nessuno, di saper dare la migliore risposta a chiunque metta in dubbio la capacità di poter fare chiarezza anche al proprio interno. Poi noi accetteremo con assoluta serenità quello che emergerà". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a margine dell'inaugurazione dell'ufficio polmetro della Questura di Roma alla Stazione Termini in merito alla vicenda di Rogoredo.