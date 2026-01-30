Piantedosi in Svezia, 'posizioni condivise su sicurezza e migranti'

ROMA, 30 GEN - Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha incontrato ieri a Stoccolma il ministro della Giustizia Gunnar Strömmer e il ministro per la Migrazione Johan Forssell, con i quali si è intrattenuto in colloqui durante i quali sono emerse posizioni condivise nelle tematiche comuni che vanno dalla sicurezza delle città alla lotta al narcotraffico, al contrasto alla criminalità organizzata ed alla immigrazione illegale. Lo rende noto il Viminale. Nel corso della giornata Piantedosi ha visitato la sede della Polizia nazionale svedese e, successivamente, dell'Agenzia svedese per la Migrazione, per "uno scambio di vedute sui rispettivi versanti di azione".