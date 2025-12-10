Giornale di Brescia
Piantedosi 'in 2.304 cortei per la pace sono stati feriti 242 agenti nel 2025'

ROMA, 10 DIC - "Nei primi dieci mesi del 2025 si sono svolte 8.647 manifestazioni di rilievo. In 242 casi si sono registrate criticità. Oltre 330 operatori delle Forze dell'ordine sono rimasti feriti, il 53% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Colpisce un dato: 2.304 cortei erano dedicati alla pace ma hanno causato 242 feriti tra gli agenti. Sono dati che indicano che poco importa l'occasione specifica e conta molto, invece, la deliberata intenzione di alimentare la tensione e di fare danni". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo al question time della Camera.

