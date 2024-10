Piantedosi, furto di dati per attaccare gli avversari politici

ROMA, 31 OTT - "Le indagini di Milano, ma anche quelle che nel recente passato hanno evidenziato attività illecite finalizzate al dossieraggio, pongono il tema della gravità di comportamenti di chi potrebbe utilizzare dati illecitamente acquisiti, non solo per scopo di lucro, ma anche per attaccare gli avversari politici alterando le regole della democrazia". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al question time al Senato.