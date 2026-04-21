Piantedosi, faremo correzione sulla norma sui rimpatri del dl sicurezza

ROMA, 21 APR - "Ci sono state molte discussioni sul tema dei rimpatri volontari assistiti e io tengo a precisare davanti a questa assemblea parlamentare che tale istituto non rappresenta certo un' invenzione di questo governo. Sono previsti nel nostro ordinamento da oltre 10 anni in attuazione di norme europee e nazionali". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nell'Aula della Camera sul dl sicurezza. "Tuttavia - ha aggiunto - abbiamo preso atto di alcune sensibilità che sono espresse su un punto specifico della norma e ci predisponiamo ad una sua correzione".