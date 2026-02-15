Giornale di Brescia
Piantedosi convoca il Comitato sicurezza con i vertici di Fs

ROMA, 15 FEB - Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha convocato un Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si terrà al Viminale nella giornata di domani alle 17:30. Oltre ai vertici delle forze di polizia e dell'intelligence, alla riunione parteciperanno anche i vertici del Gruppo Ferrovie dello Stato. La convocazione fa seguito ai nuovi sabotaggi sulle linee ferroviarie avvenuti nella giornata di ieri.

