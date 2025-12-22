Giornale di Brescia
Piantedosi 'Casapound nella lista dei primi 6-7 immobili da sgomberare'

ROMA, 22 DIC - Lo stabile di CasaPound a Roma "e tra le priorità per quanto riguarda la lista degli immobili da sgomberare: si trova tra le prime 6-7 posizioni, secondo criteri che non sono comunque vincolanti del tutto". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al programma 'L'aria che tira' su La7. "Invito chi si appiglia a questo - ha osservato il ministro - a considerare che abbiamo fatto sgomberi di qualsiasi colore politico, io stesso da prefetto di Roma ne ho fatti tanti, anche di Forza Nuova. Non guardiamo al colore. Su CasaPound quando ero prefetto ho preso l'impegno" e quell'immobile "è stato iscritti tra quelli da sgomberare".

ROMA

