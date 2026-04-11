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Piantedosi ad Avellino, premia gli agenti di Polizia

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AVELLINO, 11 APR - C'era anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, stamattina ad Avellino, assieme al capo della Polizia, Vittorio Pisani, per la consegna dei riconoscimenti agli agenti in servizio nella questura del capoluogo irpino guidata da Pasquale Picone, distintisi in operazioni di servizio. Giornalisti e telecamere sono stati tenuti a distanza quando Piantedosi ha fatto il suo ingresso nel teatro "Carlo Gesualdo", dove si è svolta la manifestazione. Il ministro ha poi assistito al concerto della banda della Polizia di Stato ed è andato via subito dopo senza rilasciare dichiarazioni.

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