Piantedosi a Nova Gorica per trilaterale con Slovenia e Croazia

NOVA GORICA, 20 GEN - Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, è giunto a Nova Gorica (Slovenia) per partecipare a un incontro trilaterale con gli omologhi sloveno, Boštjan Poklukar, e croato, Davor Božinović. Nel corso della riunione, come ha riferito Lubiana annunciando l'appuntamento, verrà fatto il punto sulle attività congiunte tra i tre Paesi nel campo della gestione della migrazione e della sicurezza interna in riferimento in particolare alla rotta balcanica. Secondo programma, verrà concordata la strada da seguire per i ministeri dell'Interno e le forze di polizia dei tre Paesi. A margine, i direttori generali delle forze di polizia dei tre Paesi firmeranno un memorandum d'intesa operativo per concordare le modalità di attuazione dei pattugliamenti trilaterali congiunti sul confine esterno croato.