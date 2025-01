Piantedosi, '3 denunce per violenze sessuali a Capodanno'

ROMA, 15 GEN - Per quanto riguarda gli episodi di violenza sessuale a Capodanno a Milano "allo stato risultano essere state formalizzate tre denunce da parte di una ragazza di cittadinanza belga e di due donne italiane. L'Autorità giudiziaria sta accertando il quadro delle responsabilità, facendo piena luce su quanto accaduto anche al fine di verificare, come sembra, se si sia trattata di una pratica organizzata ascrivibile al cosiddetto "Taharrush Gamea"". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispodnendo al question time alla Camera. "In ogni caso - aggiunge Piantedosi - i fatti di Milano sono assolutamente inaccettabili e richiamano forte l'attenzione sul tema della violenza contro le donne e del rispetto dei diritti fondamentali e dei nostri valori costituzionali".