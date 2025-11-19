'Piano Usa prevede che Kiev ceda terre e riduca esercito'

WASHINGTON, 19 NOV - Gli Stati Uniti hanno segnalato al presidente Volodymyr Zelensky che l'Ucraina deve accettare un piano elaborato da Washington per porre fine alla guerra con la Russia, e che prevede la rinuncia di Kiev a territori e ad alcune armi. Lo scrive la Reuters sul proprio sito citando due fonti a conoscenza della questione, secondo cui le proposte includono, tra l'altro, la riduzione delle dimensioni delle forze armate ucraine. Washington vuole che Kiev accetti i punti principali del piano, hanno aggiunto le fonti.