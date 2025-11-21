Piano Usa, patto di non aggressione Russia-Ucraina-Europa

WASHINGTON, 20 NOV - Russia, Ucraina ed Europa sigleranno un patto di non aggressione. Lo stabilisce il piano di Donald Trump di cui Axios ha preso visione. Tutte le ambiguità degli ultimi 30 anni saranno considerate risolte, si sottolinea nel piano in 28 punti. Ucraina e Russia otterranno un'amnistia per tute le loro azioni compiute durante la guerra.