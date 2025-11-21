Giornale di Brescia
Piano Usa, jet europei in Polonia per proteggere Ucraina

WASHINGTON, 20 NOV - Jet europei saranno stazionati in Polonia per proteggere l'Ucraina in caso di nuovi attacchi. E' quanto contenuto nel piano di pace di Donald Trump. La bozza del testo è stata visionata da alcuni media, tra cui Afp e Axios, e stando a questo testo nessun soldato della Nato sarà stanziato in Ucraina. Il piano di Donald Trump che stabilisce anche che Kiev accetti di non entrare mai nell'Alleanza Atlantica.

Argomenti
WASHINGTON

